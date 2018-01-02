Fındık üreticilerinin yeni yıl umudu

ORDU (AA) - EYÜP ELEVÜLÜ-GÜLTEKİN YETKİN - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden fındıkta üreticilerden, verim ve kalite açısından ürünlerine sahip çıkmalarını istedi.

Ülke ekonomisinde önemli ihracat geliri sağlanan fındıkta, geride kalan sezonda 670 bin ton ürün elde edildi.

Devletin geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla müdahale alımını olumlu karşılayan üreticiler, 2018'in, fındıkta verim ve kalitenin yüksek, rekolte ve gelirin de çiftçileri memnun edeceği bir yıl olmasını diledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının, fındık üreticileri açısından önemli bir yıl olarak geçtiğini söyledi.

Sezona girmeden önce fındık fiyatlarındaki ciddi düşüşler karşısında hükümetin fiyatlara müdahale etmesi yönünde talepleri olduğunu anlatan Soydan, "Sayın Genel Başkanımızın bu konuda ciddi düzeyde girişimleri oldu. Bunun devamında da hükümetin, devlet müdahalesiyle beraber fındıkta farklı bir yıl yaşamış olduk." dedi.

Devlet müdahalesinin önemine dikkati çeken Soydan, TMO'nun devreye sokulmasıyla fındık fiyatının daha da aşağılara düşmesinin önlendiğini belirtti.

Soydan, 2017'deki süreçte düşen fiyatlar karşısında yapılan müdahalenin devletin her zaman üreticilerin yanında olacağının göstergesi olduğuna işaret etti.

- "Bahçelerimize sahip çıkmalıyız"

Yeni yılla birlikte üreticilerin, olası doğal afetlere karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevsim değişikliklerinden dolayı fındıkta don olayları, rüzgar, fırtına, kuraklık gibi süreçler olacaktır. Bugünden itibaren fındığımızın verim ve kalitesi açısından en iyi şekilde bahçelerimize sahip çıkmalıyız. Fındığın sadece fiyatına takılmamız gerekir çünkü fındık bizim milli ürünümüz. Türkiye'nin yüzde 70'ini ürettiği, 2 milyar dolar civarında döviz kazandığı bir üründür. Onun için fındığımıza verim ve kalite açısından her türlü sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda da ziraat odalarımızın ve diğer kurumların ciddi çalışmaları var."

Soydan, 2018 yılında rekolte ve maliyet karşısında üreticilerin hak ettiği fiyatların serbest piyasada oluşmasını istediklerini dile getirerek, bu oluşmadığı takdirde devlet müdahalesi olmasını talep edeceklerini kaydetti.

Yeni yıldan umutlu olduklarını belirten Soydan, "Devletin de her yönüyle fındık sektörünün içinde olduğu bir yıl geçmesini umut ediyoruz. Hiçbir zaman bahçemizden de vazgeçmiyoruz. Üreticilerimizin teknik yönden bütün çalışmalarının yapılmasıyla ilgili de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan ise bundan sonraki süreçte 2018 sezonundaki fındığın konuşulmaya başlanacağını ifade ederek, "2017 yılı çok iyi geçmedi. Bizim temennimiz 2018 sezonunda herhangi bir doğal afete maruz kalmadan iyi rekolte ve iyi fiyat oluşması." dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsime göre biraz yüksek olduğuna değinen Karan, "2018 ürünü için sıcaklıkların yüksek olması iyi değil. Aralık ayı biraz sıcak geçti, Ocak ayında sıcaklığın normal seviyede ilerlemesi temennimiz. İnşallah 2018'de herhangi bir doğal afete maruz kalıp da rekolte kaybı yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.



