Fındık üreticisi, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasını olumlu buldu

ORDU/GİRESUN (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Üreticinin elinde fındık bitene kadar piyasaya fındık sürmeyeceğiz." açıklamasını olumlu bulduklarını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun önünde yaklaşık 78 bin ton kadar fındık bulunduğunu, bunun, şu anki rekolteye bakıldığında önemli bir miktar olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin bugün açıklama yaptığını anımsatan Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Bakanın da 'Üreticinin elinde fındık bitene kadar piyasaya fındık sürmeyeceğiz' demesi olumlu. En azından piyasayı dengede tutması açısından o fındığın bu denge korunarak piyasada satışa sunulması üreticiler için önemli. Böyle de olması gerekiyor. Onun için hem üretici hem piyasa fiyatları korunarak ve gözetilerek piyasaya satışların yapılması önemlidir."

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin TMO stoklarındaki fındıkla ilgili sözlerinin, üreticinin korunması adına olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Pardemirli'nin açıklamasıyla piyasadaki bazı spekülatif söylemlerin de önüne geçileceğine işaret eden Karan, Bakan Pakdemirli'ye üreticiler adına teşekkür etti.

Karan, serbest piyasada fındık fiyatının 12,50 liraya kadar gerilediğini belirterek, yaşanan düşüşün nedenlerinin Rekabet Kurumu tarafından yapılacak araştırmayla belirlenmesini istediklerini kaydetti.



