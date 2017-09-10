Fındık üreticisi organik yumurta üretimini sevdi

ORDU (AA) - Ordu'da organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeye ilgi gösteren fındık üreticilerinin kurduğu işletme sayısı her geçen gün artıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen "Organik Yumurta Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında çeşitli ilçelerde çalışmalar devam ediyor.

Geçen yıl yürütülen çalışmalarda kurulan 35 işletmede organik yumurta üretimi yapılırken, 2017'de işletme sayısı 55'e yükseldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da ilk defa yumurta üretimine 2014'te Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi ile başladıklarını belirterek, 2016'da ise Organik Yumurta Üretimini Geliştirme Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin özellikle fındık üreticileri tarafından ilgi görmesi üzerine işletme sayısını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda ilgili Bakanlığımıza sunduğumuz projeyle 35 işletmemize ilave 10 işletme daha oluşturduk. Bu işletmelerimizin her birine 500'er yarka tavuk olmak üzere toplamda 5 bin tavuk dağıttık." dedi.

Yılmaz, bunun yanında üreticilerin bir kısmının kendi imkanları ve müdürlüğün katkılarıyla 10 işletme daha kurduğunu kaydederek, böylece yeni 20 işletmede toplam 10 bin tavuğun projeye dahil olduğunu anlattı.

İl genelinde 55 işletmede organik yumurta üretiminin yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bu proje kapsamında üretilenlerden daha önce İstanbul'a haftalık 120 bin organik yumurta sevkıyatı yapılırken şimdi bu rakamın 175 bine yükselmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, projenin fındık bahçelerinde uygulandığı da belirterek, proje sayesinde hem tüketiciye güvenli gıda hem de fındık üreticisine ilave kazanç sağladıklarını sözlerine ekledi.