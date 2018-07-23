Fındık üreticisine emanet uyarısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, emanet sisteminin fındık fiyatlarında düşüşe yol açan en önemli sebeplerden biri olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz kesinlikle ürünlerini emanete bırakmasın. Bırakacaklarsa da Giresun Ticaret Borsası tarafından kurulan lisanslı depo veya FİSKOBİRLİK tercih edilmeli." ifadesini kullandı.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, emanete bırakılan fındığın çiftçiler için faydadan çok zarara neden olduğunu belirtti.

Başta ziraat odaları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çağrıların neticesinde emanete ürün bırakma oranında düşüş yaşandığına işaret eden Karan, yeni sezonda da çiftçilerden emanete fındık bırakmamalarını istedi.

Karan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticileri olarak geçtiğimiz yıllarda emanete bırakılan fındıkların faturasını en ağır şekilde gördük. Fiyatların düşmesinin en önemli sebeplerinden birisi emanet sistemidir. Emanete bırakılan fındık kar ettirmiyor, aksine zarar ettiriyor. Acil ihtiyacı olan üreticilerimize bir lafımız yok. Zaten ürününü ucuz, pahalı satıp paraya çeviriyor ancak ihtiyacı olmayıp da ürününü bekletmek isteyen üreticilerimiz kesinlikle emanete bırakmasın. Bırakacaklarsa da Giresun Ticaret Borsası tarafından kurulan lisanslı depo veya FİSKOBİRLİK tercih edilmeli."