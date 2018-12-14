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Fındık üreticisine “gelir desteği“ uyarısı

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "2018 yılı desteğinde imza işleri gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüklerinde bu ay sonu itibarıyla son bulacak. Üreticilerimizin desteklemeden faydalanmak için bu tarihi kaçırmamaları gerekir"

Fındık üreticisine “gelir desteği“ uyarısı
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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2018 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteği başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini anımsatarak, "Üreticilerimizin desteklemeden faydalanmak için bu tarihi kaçırmamaları gerekir" dedi.
Soydan, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, 2009 yılından bu yana ödenen fındıkta alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.
Üreticilerin devlet desteğinden son derece memnun olduğunu anlatan Soydan, "Fındık üreticisini bu konuda yalnız bırakmayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu desteğin, bölgedeki en önemli devlet desteklerinden biri olduğuna dikkati çeken Soydan, "Şu anda 2018 yılı müracaatları devam ediyor. Özellikle 2018 yılı desteğinde imza işleri gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüklerinde bu ay sonu itibarıyla son bulacak. Üreticilerimizin desteklemeden faydalanmak için bu tarihi kaçırmamaları gerekir. Aksi durumda üreticilerimiz bu desteklemeden yararlanamayacaklar." dedi.
Bu yıl üreticilerin desteleme başvurularına çok ciddi ilgisinin olduğunu vurgulayan Soydan, "Beklentimiz tüm üreticilerin bu desteklemeden faydalanması. Geçtiğimiz yıllarda binlerce kişi destek başvurusu yapmamış ya da tarihi kaçırmıştı." şeklinde konuştu.
Soydan, 2018 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteğinin geçen yıllarda olduğu gibi dekar başına 170 liradan ödeneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
TZOBOrduFındıkAlan Bazlı Destek Ödemesi
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