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Fındık ve kivi üreticilerine tarım sigortası uyarısı

- Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Eğer bir afet olmazsa üretim o sene sıkıntısız gerçekleşiyor ama bir afet olduğu zaman bütün ürünlerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu riskleri en aza indirmek adına üreticilerimizin sigortalarını yaptırmalarını bekliyoruz"

Fındık ve kivi üreticilerine tarım sigortası uyarısı
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ORDU (AA) - Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık ve kivi üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Yılmaz, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen tarım sigortaları eğitim ve bilgilendirme toplantısında, fındık ve kivi üreticilerinin zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini söyledi.

Stratejik bir sektör olan tarım sektörünün zaman zaman çok büyük risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Yılmaz, "Doğal afet dediğimiz ve çoğunlukla önleme imkanımız olmayan bu riskler altında üretim yapmak durumundayız. Bizim öncelikli hedefimiz tarım sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanmasıdır. Bu noktada Bakanlığımız tarafından sürekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler uygulanmaktadır." dedi.

Bakanlığın bir yandan yaptığı Ar-Ge faaliyetleriyle bu riskleri minimize etmeye çalıştığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Diğer yandan olası afet ve diğer nedenlerle tarımsal üretimde meydana gelebilecek büyük kayıplarda üreticilerimizi koruyacak tedbirleri geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmaktadır. Eğer biz üreticimizi koruyamaz ve küstürürsek tarımda sürdürülebilirliği sağlama şansımız da ortadan kalkmış olur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, mevcut üreticilerimizin üretime devam etmeleri ve bu üreticilere yenilerinin eklenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle üreticilerimizi doğal afetlere karşı tarım sigortası ile korumak son derece önemlidir."

Yılmaz, "Yakın zamanda ilimizde büyük ve üzücü bir sel felaketi oldu. Bu afette zarar gören üreticilerimizden tarım sigortası yaptıranlar gerekli yerlere bildirimde bulundu. TARSİM'e bağlı eksperlerin yaptığı çalışmalar neticesinde çiftçilerimizin zarar bedelleri ödendi. Zararı karşılanan üretici o yılın ürününü kaybetti ama bir sonraki yıla üretim yapmak için gerekli olan sermayeyi TARSİM'den sağlamış oldu." ifadesini kullandı.

Kemal Yılmaz, önemli tarımsal ürünlerinden fındık için 10 Mart'a, kivi için de 22 Şubat'a kadar üreticilerin sigorta yaptırmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
FındıkTarım SigortasıTARSİM
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