Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 2019 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumlardan oluşan rekolte tespit komisyonu kuruldu.



Komisyon üyelerince 1 Temmuz itibarıyla il geneldeki bahçelerde başlayan çotanak sayım çalışmaları, bugün öğleden sonra tamamlandı.

Ortaya çıkan veriler, önümüzdeki günlerde toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline getirilecek ve Tarım ve Orman Bakanlığına iletilecek.

Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.



