Fındıkta alan bazlı destek

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üreticilerine 2009 yılından bu yana alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldığını anımsattı.



2018 yılına ilişkin destek ödemelerinin bu ay sonunda üreticilerin hesaplarına yatırılacağını belirten Sevinç, bunun son derece yerinde olduğunu söyledi.

Türkiye şartlarında en uygun ve adil uygulamanın şimdilik bu olduğunu dile getiren Sevinç, şunları kaydetti:



"Alan bazlı desteğin enflasyon ve döviz kuruna göre çok düşük kaldığını görüyoruz. Piyasa istikrarı yönünden desteğin dönüm başına biraz artırılabilmesini, özellikle verimliliğin artırılması, çocuk işçiliğiyle mücadele, zararlılarla mücadeleyle bağlantılı olarak ödemelerin bazı şartlara bağlanmasını uygun görüyoruz. Önümüzdeki yılın politikaları gözden geçirilirken bunun da gündeme getirilmesini bekliyoruz.



Artık bahçesine bakmayan, budama yapmayan, bahçe zararlılarıyla mücadele eden ya da etmeyenleri ayırmamız lazım. Aynı şekilde çocuk işçiliğiyle mücadele eden ve etmeyenleri ayırt etmemiz lazım. Bizim beklentimiz, desteğin bir miktar artırılması hem de bahçelerine bakım yapan ve yapmayanlar noktasında ayrım yapılması yönünde. Bu şekilde olduğu zaman bahçelerde verim ve kalitenin daha da artacağına inanıyoruz."



Sevinç, her şeye rağmen 10 yıldır devam eden bu uygulamanın tüm üreticiler için son derece olumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

