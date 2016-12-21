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Fındıkta alan bazlı gelir desteği

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Bu desteklemenin fındığın hem kalitesi hem de verimine önemli ölçüde katkısı var"

Fındıkta alan bazlı gelir desteği

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin, ürünün hem kalitesi hem de verimine önemli ölçüde katkısı olduğunu bildirdi.
Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteği başvurularının, 30 Aralık Cuma günü sona ereceğini anımsattı.
Söz konusu desteğin, bölgedeki en önemli devlet desteklerinden biri olduğuna dikkati çeken Soydan, "Şu anda 2016 yılı müracaatları devam ediyor. Özellikle 2016 yılı desteğinde imza işleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerinde bu ay sonu itibarıyla son bulacak. Üreticilerimizin desteklemeden faydalanmak için bu tarihi kaçırmamaları gerekir." dedi.
Soydan, üreticileri, desteklemeden faydalanmaları için mesaj yoluyla da bilgilendirdiklerini belirterek, "Şu günlerde ilçe müdürlükleri ve ziraat odalarımız yoğun ve hızlı şekilde çalışmaktalar. Hiçbir üreticimizin, destekleme konusunda mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ölçüde müracaatlar oldu. Olmayanları da bilgilendireceğiz. Üreticilerimiz bu tarihi geçirmesin. Dekar başı 170 liralık ödeme yapılıyor." diye konuştu.
Ciddi maliyete sahip fındıkta desteklemenin önemine işaret eden Soydan, Türkiye'de tüm tarım ürünlerinde yapılan desteklemeler gibi fındıkta da alan bazlı gelir desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.
Soydan, fındığın üreticilere ciddi maliyeti olduğunu kaydederek, "Bu desteklemenin de üreticilerin maliyetlerine faydası oluyor. Bu desteklemenin fındığın hem kalitesi hem de verimine önemli ölçüde katkısı var. Bu desteğin bundan sonrasında da devam etmesini üreticiler adına talep ediyoruz. İnşallah devam edeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

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