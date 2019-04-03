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"Fındıkta bahar bakımı verim ve kaliteyi artırıyor"

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "Fındık üreticilerimiz özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabilir. Çiftçilerimiz mutlaka bahar bakımını eksiksiz yerine getirmelidir"

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabileceğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta bahçeler için bahar bakımı zamanının geldiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılacak budama ve gübrelemenin ürünün verim ve kalitesini doğrudan etkilediğine işaret eden Arslan Soydan, "Fındık üreticilerimiz özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabilir. Çiftçilerimiz mutlaka bahar bakımını eksiksiz yerine getirmelidir." dedi.

Soydan, bugünlerde fındık bahçelerine "verim gübresi" adı altında 26 azot gübrenin atılması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz fındık için oldukça önemli olan bu gübreyi mutlaka bahçelerine atmalıdır. Bu konuda üreticilerimiz toprak analizine göre de bahçelerine gübre atabilir. Tüm ilçe Ziraat Odalarında ziraat mühendislerimiz mevcuttur. Üreticilerimiz yardım almak istemeleri durumunda tüm mühendislerimiz hizmetlerinde olacaktır."

Fındık bahçelerine gübre atılmasının yanında dallardaki uç kurusuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan Soydan, kış mevsiminden çıkan fındık bahçelerinde yoğun şekilde uç kurusu görülebildiğini, üreticilerin uç kurularını da temizlemek suretiyle dalları rahatlatabileceğini söyledi.

Soydan, gelecek ay küllenme hastalığına karşı ilaçlama döneminin başlayacağını anımsatarak, üreticilerin mayıs ayındaki bakıma da önem vermesini istedi.

Fındıkta tekniğine uygun yapılacak bahar bakımının verim ve kaliteyi artıracağını belirten Arslan Soydan, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bunun fındık bahçelerine olumlu yansıdığını gördük. Tüm üreticilerimizden bahar bakımına önem vermelerini istiyoruz. Fındık, ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinin başında geliyor. Böyle bir ürüne önce üreticilerimiz sahip çıkmalı. Gelecek nesillere verimli bir bahçe bırakmak istiyorsak, mutlaka bakımları zamanında yapmalıyız."

Soydan, fındık üreticilerinin kısa süre önce aldıkları alan bazlı gelir desteği ödemesiyle bahçelerine bakım yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar BakımıFındıkOrduTZOB
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