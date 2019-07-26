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"Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat açıklanması memnuniyet verici"

- MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan: - "Fındık rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklaması memnuniyet verici"

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TRABZON (AA) - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, fındık rekoltesinin geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde fiyat açıklamasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğine ilişkin açıklamasını anımsattı.

Fındık fiyatının zamanında açıklanarak oluşabilecek spekülasyonların önüne geçildiğini vurgulayan Kaan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklaması memnuniyet verici. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle bazı kesimler, fiyatın yüksek açıklanmaması yönünde çalışmalar yaptı. Böyle duyumlar aldık, gerçekten üzüntü verici. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların bilincinde olarak üreticiyi ezdirmeyecek, onu mutlu edecek bir fiyat açıklamıştır."

Kaan, üreticinin fındığı kaliteli üretmesi ve biraz sabırlı olup zamanında pazara indirmesi durumunda çok verimli bir sezon geçirileceğine inandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki burada önemli olan, fındığın tamamının açıklanan fiyat ve üzerinde satılabilmesi, dünya piyasasına ulaştırılabilmesidir. Bu manada görev üstlenecek olan ihracatçılarımızın da birtakım sorunları sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmiştir. Dilerim bu konularda da en kısa sürede çözüm bulunacaktır. Memnuniyet verici fındık taban fiyatı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üreticimiz adına teşekkür ediyorum. Taban fiyatın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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