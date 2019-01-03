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"Fındıkta destek bahçesiyle ilgilenen üreticiye verilmeli"

- Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak: - "Fındık destekleri verilirken bahçesiyle ilgilenen üreticiler seçilmeli, gurbettekiler değil, sıladakiler tercih edilmeli"

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ORDU (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, fındıkta alan bazlı gelir desteği verilirken bahçesiyle ilgilenen üreticilerin tercih edilmesi gerektiğini savundu.

Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin doğru bir yöntem olduğunu ancak günün ve bölgelerin koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

2008 yılında başlatılan alan bazlı destek kapsamında üreticilere dekar başına 170 lira ödeme yapıldığını bildiren Şenocak, bu konuda geçmişte yaşananlar ve ulaşılamayan hedefler göz önünde bulundurularak bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Şenocak, desteklemenin fındıkta verim ve kaliteyi artırmanın yanında dar gelirli üreticiye katkı sağlama amaçlı olduğuna işaret ederek, "10 dönümden aşağı fındık üretimi yapan üreticiye dönüm başına 500 lira destek verilmelidir. 20 dönümden aşağı yeri olana 400, 30 dönümden aşağı yeri olana 300, 40 dönümden aşağı yeri olana 200, 50 dönümün altına 100 lira dekar başına alan bazlı destek verilmelidir. 50 dönümden üstüne de az da olsa bir destek verilmesi lazım. Bu da ürünün bakım, gübreleme hizmetleri için 50 lira olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Fındık destekleri verilirken bahçesiyle ilgilenen üreticiler seçilmeli, gurbettekiler değil, sıladakiler tercih edilmeli." ifadesini kullanan Şenocak, şunları kaydetti:

"Doktora, avukata ya da gurbetteki bahçe sahiplerine destek verilmemelidir. Bu desteği alan vatandaşlarımız fındıkla uğraşsınlar. Bu dağları, tepeleri korusunlar ama göç etmiş vatandaşa destekleme vermeyelim. Yıllık ortalama verilen destek 850 milyon lira. Bu rakam çok az artırılarak, bahçesiyle ilgilenen, meyilli arazi üzerindeki üreticiye daha fazla destek vererek adaletli bir sistem oluşturulabilir."


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Alan Bazlı Gelir DesteğiFındıkKFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak
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