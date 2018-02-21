Fındıkta 'erken uyanma' risk oluşturuyor

DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, "Fındıkta erken uyanma söz konusu. Şu anda zarar teşkil etmiyor ama ileriki tarihlerde, özellikle Mart ayında hava durumu mevsim normallerinde dahi olsa risk oluşturdu. Bu bir gerçek." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının bölgede etkili olmadığını ve havaların sıcak gitmesi nedeniyle fındığın çok erken uyandığını söyledi.

Mahsulün erken uyanmasının büyük risk taşıdığını anlatan Başaran, "Fındıkta erken uyanma söz konusu. Şu anda zarar teşkil etmiyor ama ileriki tarihlerde, özellikle Mart ayında hava durumu mevsim normallerinde dahi olsa risk oluşturdu. Bu bir gerçek. Karadeniz'in geçim kaynağı fındık. Hiç kimse istemez ki doğal afetle karşı karşıya kalsın. Kalınırsa çok büyük sıkıntılara yol açacağı kesin." diye konuştu.

- Dona karşı "dumanlama" tavsiyesi

Başaran, çiftçileri tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin 10 Mart'a kadar, arazilerine dona karşı sigorta yaptırmalarını istiyoruz. Çiftçilerimiz TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu konusunda bilinçlendiriliyor. Bu imkandan kesinlikle yararlanmaları için uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle bu yıl hava koşullarının ürün kaybına neden olacağı konusunda öngörüler var. Sonuçta TARSİM güvencedir."

İmkanları olan vatandaşların saman, yazdan kalma fındık artıklarını don ihbarı alındığında dumanlama yöntemiyle yakmalarını tavsiye eden Başaran, "Tabii ki doğaya karşı gelinemez ancak tedbir almalarını tavsiye ediyoruz. 'Risk var mı?' sorusuna 'Hem de büyük risk var.' diye cevap veriyoruz." ifadesini kullandı.