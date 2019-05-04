Fındıkta iyi tarım uygulamaları öğrenci ve çiftçilere öğretiliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da "Yavuz Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi" kapsamında öğrenciler ve çiftçilere, iyi tarımın meyve üzerindeki etkisi anlatılıyor.

Giresun Üniversitesi ile Yavuz Gıda iş birliğinde merkeze bağlı Ülper köyündeki bir bahçede, iyi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Uygulaması üniversite öğrencilerince gerçekleştirilen ve 3 yıl sürecek projede çiftçiler de bilgilendirilecek.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Fındık Eksperliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Turan, örnek bahçede gazetecilere yaptığı açıklamada, verimden düşmüş fındık bahçelerini gençleştirme yoluyla tekrar verime kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmanın ilk ürününü bu yıl ağustos ayında alacaklarını belirten Turan, meyve kalitesindeki biyokimyasal değişikliklerle fiziksel özelliklerdeki değişimleri inceleyerek iyi tarım uygulaması yapılan ve yapılmayan alanlardaki farklılığı ortaya koyacaklarını aktardı.

Turan, örnek bahçede solucan gübresinin kalite ve verime etkisi konusunda da çalışma yürütüldüğünü bildirerek, bunun sonuçlarını da bu yıl değerlendireceklerini kaydetti.

Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde bahçede fındık eksperliği programı öğrencileriyle uygulama yaptıklarını anlatan Turan, "Öğrenciler, gösterdiğimiz yöntemleri burada uyguluyor. İki öğrencimizden 'body' oluşturduk. Bu öğrencilerimize 10'ar ocak tespit ettik. Bu ocaklarda her öğrencinin ismi yazıyor. Yıl sonuna kadar tarım takvimine göre uygulamaları burada yapacaklar. Yıl sonunda en güzel ocak için öğrencilerimize ödül vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Proje koordinatörü Ayşegül Köse Goloğlu ise fındıkta meyve kalitesini artırmak için uygulanması gereken zirai işlemleri hem çiftçilere hem de öğrencilere göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Fındık tarımının çiftçiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Goloğlu, "Özellikle fındık kalitesinin ihracat sektöründe önemli yere sahip olduğunu belirtmemizde fayda var. Yapmış olduğumuz tüm uygulamalarla fındık tarımını gelecek nesillere doğru uygulamalarla aktarmak ve bu kapsamda fındığın sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz." dedi.



