Fındıkta kahverengi tehdit!

ORDU (AA) - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, fındık için en büyük tehlikenin kahverengi kokarca olduğunu söyledi.



Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı zararlıların fındıkta verimi olumsuz etkilediğini belirtti.



Özellikle 2-3 yıldan beri iklimsel değişimlerden kaynaklı fındıkta daha fazla zararlılar oluşmaya başladığını ifade eden Arslantürk, 3-5 yıldan bu yana Gürcistan'da fındığa zarar veren kahverengi kokarcanın artık Türkiye'ye de geldiğini kaydetti.



Arslantürk, kahverengi kokarcanın ilk olarak Rize ve Artvin'de görüldüğüne işaret ederek, "Son yıllarda Ordu ve Giresun'da da görülmeye başladı. Bugün fındık için en büyük tehlike kahverengi kokarca." dedi.



Kahverengi kokarca ile mücadele noktasında adımların atılmaya başlandığını aktaran Arslantürk, "Nisan ayından itibaren zaten fındık bahçeleri için ilaçlama dönemi. Bu tür zararlılarla mücadelenin etkin ve toplu şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde başarılı sonuç alınabilir." diye konuştu.



Arslantürk, kahverengi kokarca konusunda kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadelenin de mutlaka yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda da Bakanlık ile temaslarının devam ettiğini, kısa zamanda yol alacaklarını düşündüğünü söyledi.



Diğer zararlı yeşil kokarcanın sadece geçen yıl fındığa verdiği zararın yüzde 20 civarında olduğuna dikkati çeken Arslantürk, şöyle devam etti:



"Kahverengi kokarcanın da Rize, Artvin ve buralardaki fındık bahçelerinde yüzde 70'in üzerinde zarar verdiğini tespit ettik. Zaten Gürcistan'da verdiği zarar yüzde 70'i de geçmiş durumda. Bundan sonra da önlem alınmazsa bizi de aynı tehlike bekliyor. Bunun için bir an önce önlem almamız gerekiyor. Bu mücadelede en büyük görev üreticilere düşüyor. Tüm üreticilerimize bu zararlıyla mücadelede daha hassas davranmalarını öneriyoruz. İlaçla mücadele bu işin en önemli ayağı. O ayağının da sağlam olması gerekiyor."



Sebahattin Arslantürk, daldaki mahsulün iyi göründüğünü, bunun da yeni sezonda iyi rekolte anlamına geldiğini ifade ederek, "TMO önümüzdeki sezonda da piyasada olacağının sinyalini veriyor. Fındık fiyatının da bugünkü 15 lira seviyesinden devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.