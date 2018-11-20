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"Fındıkta kış bakımı verim ve kaliteyi artıyor"

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Fındıkta tekniğine uygun yapılacak kış bakımı, verim ve kaliteyi artırıyor. Tüm üreticilerimizden kış bakımına önem vermelerini istiyoruz"

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinden, tekniğine uygun yapıldığında verim ve kaliteyi artıran kış bakımına önem vermelerini istedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta bahçeler için kış bakımı zamanının geldiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılacak budama ve gübrelemenin ürünün verim ve kalitesini doğrudan etkilediğini dile getiren Soydan, "Bunun yanında fındık ocaklarının dip temizliği de yapılmalı. Kış bakımının zamanında yapılmasıyla ürün kendini bahar aylarına daha iyi hazırlıyor." dedi.

Üreticilerin bahçelerinde gübrelemeye geçmeden önce mutlaka toprak tahlili yaptırması gerektiğini de söyleyen Soydan, şöyle devam etti:

"Toprak tahlillerinin sonucuna göre kasım-şubat döneminde fosfor, potasyum ana gübrelerimizle bor, çinko, kalsiyum, magnezyum, demir ve mikro elementlerini, eksiklikleri oranında bahçelerimize verebiliriz. Ayrıca bahçelerimizde ihtiyaç durumuna göre çiftlik gübreleri de kullanabiliriz. Çiftlik gübreleri organik madde olarak toprağımızın yapısını düzeltmekte, birçok besin maddesinin eksikliğini de gidermektedir."

Soydan, daha sonra da budama ve gençleştirme işlemi yapılması gerektiğini, böylece yaşlı, hastalıklı, zararlılarla bulaşık, sık, kurumuş, verimden düşmüş fındık dalları ve gereksiz dip sürgünlerinin temizlenmiş olacağını ifade etti.

Fındıkta tekniğine uygun yapılacak kış bakımının verim ve kaliteyi artıracağını vurgulayan Soydan, "Tüm üreticilerimizden kış bakımına önem vermelerini istiyoruz. Fındık ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinin başında geliyor. Böyle bir ürüne önce üreticilerimiz sahip çıkmalı. Gelecek nesillere verimli bir bahçe bırakmak istiyorsak mutlaka bakımları zamanında yapmalıyız." diye konuştu.

Soydan, üreticilerin il ve ilçelerdeki ziraat odalarına başvurarak teknik yardım alabileceklerini de sözlerine ekledi.


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BahçeBudamaFındıkGübreKış BakımıTZOB
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