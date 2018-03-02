"Fındıkta korkulan olmadı"

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede hava sıcaklığının 8-10 derece birden düştüğünü, ancak zirai don açısından korkulanın olmadığını belirterek, "Üreticilerimiz endişelenmesin." dedi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu, Giresun ve Samsun'da son iki gündür etkili olan soğuk havanın yerini kara bıraktığını söyledi.

Özellikle Ordu'da etkisini gösteren kar yağışının orta ve yüksek rakımlı yerlerde fındık üreticilerini ciddi manada endişelendirdiğini dile getiren Soydan, "Şubat ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı bahçelerde fındık erken uyanmıştı. Üreticilerimizin endişelerinin sebebi de bu durumdu." ifadesini kullandı.

Kar yağışının fındık bahçelerine zarar vermediğini bildiren Soydan, "Ekiplerimiz bu yönde hiçbir ilçeden ihbar almadı. Çok şükür zirai don açısından korkulan olmadı. Üreticilerimiz endişelenmesin." diye konuştu.

- "Sigorta önem arz ediyor"

Soydan, geçmiş yıllarda fındığın zirai dona maruz kaldığı ayların başında mart ayının geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mart ayı çıkmadan 'fındık için tehlike geçti.' diyemeyiz. Onun için üreticilerimizin 10 Mart tarihine kadar TARSİM'e başvuru yaparak bahçelerini sigorta yaptırmaları önem arz etmektedir. Bu konuda da tüm üreticilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum."

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz da yaptığı açıklamada, kar yağışının fındıkta olumsuzluğa neden olmadığını belirterek, "İl müdürlüğü olarak biz üreticilerimizi zirai dona karşı da uyarmıştık. Çok şükür zirai don gerçekleşmedi. Üreticilerimiz adına mutluyuz." dedi.



