Fındıkta kozalak akarı ile mücadele zamanı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin kozalak akarıyla mücadelesine bugünlerde başlaması gerektiğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk ve karlı havaların ardından güneşin kendini göstermeye başladığına işaret ederek, zararlılara karşı mücadele zamanının geldiğini belirtti.

Fındık kozalak akarının çok önemli bir fındık zararlısı olduğunu, ürünün meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek büyük ekonomik kayıplara yol açtığını vurgulayan Soydan, üreticilerin kozalak akarı ile mücadelesine bugünlerde başlaması gerektiğini kaydetti.

Soydan, mücadelenin zamanında ve eksiksiz yapılmasının önem taşıdığını ifade ederek, ilaçla mücadelenin yanı sıra kozalak akarının dallardan elle de toplanabileceği aktardı.

Kozalak akarının geçmişte ürünlere ciddi zararlar verdiğini anlatan Soydan, bu nedenle üreticilerin vakit kaybetmemesi ve mayıs ayının ilk haftasına kadar çalışmalarını tamamlaması gerektiğini vurguladı.

- "Tarım danışmanlarından yardım alınabilir"

Fındıkta zararlılar konusunda tüm ziraat odalarında tarım danışmanları bulunduğu bilgisini veren Soydan, bu danışmanların talep halinde üreticilere yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Son günlerde orta ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğuna işaret eden Soydan, "Yağışın fındığa zarar verip vermediğini araştırıyoruz ancak odalarımıza bu konuda gelen bir şikayet söz konusu değil. Ekiplerimiz araştırıyor." dedi.