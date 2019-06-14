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Fındıkta küllemeye karşı mücadele

- Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: - "Fındığa olumsuz etkisi bulunan küllemeye karşı bilinçli ve etkili mücadelenin mutlaka yapılması gerekir"

Fındıkta küllemeye karşı mücadele
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TRABZON (AA) - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındığa olumsuz etkisi bulunan küllemeye karşı bilinçli ve etkili mücadelenin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdi.

Arslantürk, yazılı açıklamasıda, 2019 ürünü fındıkta olgunlaşma dönemi devam ederken, bu süreçte hastalık ve zararlılara karşı gereken mücadelenin önemine değindi.

Mücadele yapılmaması halinde uğranılacak zararın maliyetinin 2 milyar lirayı bulabileceğini vurgulayan Arslantürk, zararlıların fındıkta yaptığı hasarın son yıllarda artmaya başladığını işaret etti.

Arslantürk, 2019 ürününde külleme hastalığının her geçen gün kendini daha fazla göstermeye başladığına dikkati çekerek, "Fındığa olumsuz etkisi bulunan küllemeye karşı bilinçli ve etkili mücadelenin mutlaka yapılması gerekir. Bunun için gereken tüm ilaçlar piyasada bulunuyor ancak bu mücadelenin geciktirilmeden yapılması gerekiyor. Yeşil ve kahverengi kokarca ile fındık kurduna karşı da ilaçlı mücadele yapılmalı." ifadelerini kullandı.

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FındıkTrabzonUlusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk
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