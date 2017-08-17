Fındıkta makineli hasat maliyeti düşürüyor

ORDU (AA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta makineli hasadın kaliteyi artıracağını, maliyeti ise düşüreceğini söyledi.

Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde "Fındıkta Makinalı Hasat" konulu tarla günü düzenlendi.

Yılmaz, bir üreticiye ait bahçede düzenlenen etkinlikte, yürütülen projeler sayesinde örnek fındık bahçe sayılarının hızla arttığını, bahçelerden elde edilen gelirin dönüm başı 80-90 kilogramdan 250-300 kilograma kadar yükseldiğini belirtti.

Fındıkta kaliteyi artırmanın yanı sıra maliyeti de düşürmek için çaba harcadıklarını ifade eden Yılmaz, "Bunu da imkanı olan bahçelerimizde makineli tarıma geçmek suretiyle düşüreceğiz. Fındığı şu anda elle topluyoruz. Elle topladığımız için de erken hasat yapıyoruz, erken hasat yaparken de bir sonraki yılın sürgünlerine zarar veriyoruz. O zaman yapacağımız şey fındığın tam hasat olgunluğuna ulaşmasını beklemek ve hasadı da yerden makineyle toplamak suretiyle gerçekleştirmek gerekiyor." dedi.

Makineli hasat yapılmasıyla fındıkta işçi maliyetinin en aza ineceğini vurgulayan Yılmaz, "Fındıkta en fazla maliyet işçi maliyetidir. Dolayısıyla imkanı olan bahçelerde makineli tarıma geçmemiz maliyeti de aşağı düşürecektir." diye konuştu.

Dünya fındık üretiminin önemli oranının Ordu'da gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, "Yapacağımız bu çalışmaların neticesinde Ordu inşallah dünyaya da örnek olacak. Bunu da başaracak potansiyel, imkan ve arazilere sahibiz. Biraz çalışsak bahçelerimizdeki üretim miktarı dönüm başı 300 kilograma kadar çıkacak. İnşallah biz bunu Ordu'da sağlayıp tüm dünyaya da örnek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.