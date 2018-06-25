Fındıkta rekolte tespit çalışması başladı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin çalışmalarına başladığını bildirdi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık üretiminin yapıldığı tüm illerde rekolte tespit çalışmasına bugün itibarıyla başlandığını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin çalışmalarına başladığını ifade eden Soydan, çalışmaların yaklaşık 10 gün süreceğini dile getirdi.

Soydan, rekolte tespitinde bulunacak komisyon üyelerinin çalışmalarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerinin koordinasyonunda yürüteceğine işaret ederek, komisyonda FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fındık Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Odası il temsilcilerinin yer aldığını aktardı.

Komisyon üyelerinin ilk olarak sahil kesiminde çalışma yürüteceklerine dikkati çeken Soydan, çalışmaların daha sonra orta ve yüksek kesimlerde devam edeceğini söyledi.

Soydan, komisyon üyelerinin gerçeğe en yakın tahmini yapabilmek için ellerinden geleni yapacağını vurgulayarak, "Temmuz ayı içerisinde hazırlanan rapor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulacak. Rekolte açıklaması ise geçen yıllarda olduğu gibi bu Bakanlık tarafından yapılacak." dedi.

- Rekoltenin yanında hastalıklar da tespit edilecek

Komisyon üyelerinin sadece rekolte çalışması yürütmeyeceğini, aynı komisyonun fındıktaki hastalıkları da tespit ederek rapora ekleyeceğini belirten Soydan, şöyle devam etti:

"Bu raporda fındıkta ne tür hastalık var, hepsi belirlenmiş olacak. Özellikle son yıllarda küllenme hastalığı ve uç kurusu gibi hastalıklar fındıkta baş göstermiş durumda. Aynı hastalıklar devam ediyor mu, bunu da öğrenmiş olacağız."

Arslan Soydan, rekoltenin tek elden açıklanacağının altını çizerek Bakanlığın dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesini istedi.







