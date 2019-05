“Fındıkta verim artmalı"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta verimi artırmaları gerektiğini belirterek, "Dekar başına şu anda 80 ila 85 kilogram fındık alıyoruz. Bizim dekar başına minimum 200 kilogram çıkmamız lazım." dedi.



Yavuz, Valilik Toplantı Salonunda, Altınordu ilçesinde seçimler sonrası göreve başlayan 92 mahalle muhtarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Burada konuşan Yavuz, muhtarlarla her fırsatta bir araya geleceklerini ifade ederek, sorun, talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi.



Yavuz, İçişleri Bakanlığınca Kırsal Altyapı Destekleme Projesi (KIRDES) kapsamında Valiliklere kaynaklar aktarıldığını ve kırsal alanda ihtiyaç duyulan acil altyapı hizmetlerini tamamlamak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile protokollerin imzalandığını hatırlatarak, ihalesi tamamlanarak yapımına başlanılan yolların muhtarlar tarafından denetlenmesini istedi.



KIRDES projesi kapsamında önemli yollar yaptıklarına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:



"Valilik olarak şu ana kadar 360 kilometre civarında yol yaptık. Bir kısmı da devam ediyor. Bu yolları lütfen takip edin. Özellikle teknik şartnamesine uygun şekilde yapılması konusunda hassas olun. Sahada gezin ve hizmete sahip çıkın. Ben göreve başladıktan itibaren 60 milyon lira civarında şu anda Ordu kırsal altyapısına Valilik olarak destek verdik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza huzurlarınızda yine sizler adına teşekkür etmek istiyorum."



Ordu'nun 772 mahallesi olduğunu belirten Yavuz, son yapılan seçimlerle 424 mahalle muhtarının yeniden seçildiğini söyledi.



"Fındık bahçelerimizi gençleştirmemiz lazım"



Vali Yavuz, fındıkta verimin artırılmasına yönelik budama, gübreleme ve gençleştirme konusuna da değindi.



Ordu'nun fındık üretiminde Türkiye'de lider olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Fakat fındıkla ilgili sorunumuz ne? Artık ağaçlarımız yaşlandı, verimi düştü. Fındıkta verimi artırmamız lazım. Dekar başına şu anda 80 ila 85 kilogram fındık alıyoruz. Bizim dekar başına minimum 200 kilograma çıkmamız lazım." diye konuştu.



Budamanın önemini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:



"Şu anda budamada kötü bir durumdayız. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Valilik olarak, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olarak ciddi bir kaynak aktarıyoruz. Budama tekniklerini her yerde göstereceğiz. Bu budama işini fevkalade önemsiyorum. Sonra yeni bir proje yapıyoruz. Tarım Bakanımızla görüştüm, kendisine de anlattım. Bizim yeni bahçeler kurmamız lazım. Yaşlanan bahçeleri sökeceğiz. Sökmeye razı olan varsa bunu yapacağız, yok sökmeye razı değilse aralarına dikeceğiz ama bizim mutlak suretle fındık bahçelerimizi gençleştirmemiz lazım. Bunları yapmazsak, her sene istismarcılara kapı açılır. Mahalle muhtarlarımızla birlikte bütün imkanlarımızı bir araya getireceğiz."