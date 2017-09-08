"Fintech yatırımları ikinci çeyrekte ikiye katlandı"

İSTANBUL (AA) - Fintech yatırımları, yılın ikinci çeyreğinde 8,4 milyar dolara ulaştı.

KPMG'nin ikinci çeyrek Fintech Raporu'na göre, 2017'nin ilk 3 ayında 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşen fintech yatırımları, ikinci çeyrekte 8,4 milyar dolarlık değere ulaştı. İşlem değeri 5,9 milyar doları bulan küresel birleşme ve satın almalar, fintech pazarının büyümesinde etkili oldu.

Risk sermayesi finansmanı 227 işlemde 2,5 milyar dolar ile dünya genelinde "sağlam" bir seyir izlemeye devam etti. Yıl ortasında risk sermayesi fintech işlem büyüklüğünün küresel medyanı 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son kademe işlemler, 2016'daki 18 milyon dolar seviyesinden büyük ölçüde geriledi.

Fintech alanına yönelik kurumsal risk sermayesi yatırımı 2015 toplamına yaklaştı. 2017 ikinci çeyrek sonuna kadar kurumsal katılımla 2,6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Söz konusu rakam, 2016’'nın tamamında 9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Fintech işlemlerine kurumsal ölçekte katılım hacmi arttı. 2016'da yüzde 17 olan katılım, 2017'de yüzde 21'e çıktı.





- İlk 10 işlemin 5'i ABD'de





Düzenleyici teknoloji yatırımı (Regtech), 2017 ikinci çeyrekte önemli ölçüde arttı. 2017'nin ilk yarısında yapılan 591 milyon dolarlık yatırım, 2015'in tamamında yapılan 583 milyon dolarlık yatırım tutarını aştı. Bu yılın, 2016'nın hacmini geride bırakması bekleniyor.

ABD, 2017'nin ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar fintech yatırımı aldı. Dünya genelinde ilk 10 fintech işleminin 5'i ABD'de gerçekleşti. Bu işlemler, 300 milyon dolarla AvidXchange, 160 milyon dolarla Bright Health, 158 milyon dolarla Pos Portal, 153 milyon dolarla Fast Match ve 140 milyon dolarla Addepar şeklinde sıralandı.

Güçlü özel sermaye ve risk sermayesi yatırımları, ABD'de fintech finansmanındaki yükselişi etkiledi. 105 işlem içinde risk sermayesi yatırımı 1,5 milyar doların üzerine çıktı.





- Avrupa'da 2 milyar dolarlık yatırım





Avrupa'da fintech finansmanı genel olarak artış gösterdi. Ancak risk sermayesi finansmanı ciddi biçimde düştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'da fintech alanında 2 milyar dolar yatırım yapıldı. Bölgede işlem hacmi 3 aylık dönemde 110'dan 90'a gerilemesine karşın tarihi olarak güçlü seyrini sürdürdü.

Brexit'ten sonra önemli bir pozitif hamle gerçekleşti. İkinci çeyrekte toplam fintech finansmanı 1,4 milyar dolarla 2017 ilk çeyrekteki 1 milyar dolarlık seviyenin biraz üzerine çıktı.





- Asya'da mega işlem eksikliği etkiliyor





Asya'da ise mega işlemlerin eksikliğine rağmen istikrar sürüyor. Toplam fintech finansmanı 3 aylık dönemde istikrarını nispeten korudu. İkinci çeyrekte 51 işlemde 760 milyon dolar yatırım yapıldı. 2017 ilk çeyrekteki oran 56 işlemde 790 milyon dolardı.

Çin, değeri toplamda 282 milyon dolar olan 9 işleme imza attı. Böylece 2017 ilk çeyrekteki 7 işlemden fazlası gerçekleştirilmiş oldu. Hindistan, işlem değerindeki gerilemeye karşın toplam 19 işlem kaydederek fintech yatırımlarında etkileyici bir yıl geçirmeye devam etti.





- "Fintech yatırımları büyük bir atılım yaptı"





Rapora ilişkin görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, fintech yatırımlarının yılın ikinci 3 aylık döneminde büyük bir atılım yaptığını vurguladı.

Sonuçların ABD ve Avrupa'daki yatırımcıların yeniden harekete geçtiğini gösterdiğine işaret eden Cantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketler, fintech alanında her geçen gün hacmi artan, önemli yatırımlar yapmaya başladı. Finans kuruluşlarının müşteri deneyimini dijitalleştirme, maliyet yönünden daha etkin hale gelme ve yeni gelir artış kaynakları bulma ihtiyacı düşünüldüğünde bu trendin azalmasına ihtimal yok. İşlemleri incelersek, Kuzey ve Güney Amerika'da tek işlem Toronto merkezli DH Corp'un ABD'den Vista Equity Partners tarafından satın alınması idi. Bu işlemin değeri 2017'nin ikinci çeyreğinde toplam fintech finansmanının iki katından daha fazlasını oluşturdu ve 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu işlem, 2014'ten bu yana yabancı bir şirketin Kanadalı bir şirketi satın almak için ödediği en yüksek tutar. Bunun dışında da ABD ve Avrupa'da yoğun fintech yatırımları görüldü. Asya ise 760 milyon dolar yatırım oranıyla diğer bölgelerin önemli ölçüde gerisinde kaldı. Asya'da mega işlemlerin eksikliği, bölgeye yönelik yatırımları nispeten zayıflatabilir."