"Fırtınadan seferler iptal anonsları nostalji olacak"

ÇANAKKALE (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2022'de tamamlanacağını belirterek "3 yıl sonra inşallah 2022'de 'deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor' radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak." dedi.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde, bakanlık yaptığı dönemde Çanakkale'ye geldiğini ve burada "Çanakkale geçilmez" yazısını gördüğünde aklından bazı şeylerin geçtiğini söyledi.

"Çanakkale geçilmez"in 100 yıl önce düşman için söylendiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şimdi Çanakkale niye geçilmiyor acaba? Bunun hikmeti nedir? Doğru dürüst deniz taşımacılığı yok, Bozcaada'ya gitsen gidemezsiniz. Karşıdan karşıya geçecek standartlara uygun gemiler yok. Yol deseniz hak getire. Çanakkale'den Bandırma'ya doğru dürüst yol yok. Çanakkale'den Kazdağları, İzmir tarafına uzanan yollar çok ama çok zayıf. Tek yön gidiş geliş. Şuradan Gelibolu Eceabat daha yukarıya Tekirdağ Edirne arasında yine durum aynı. Hava yolu desen havaalanı var sefer yok. Ecdat, dedelerimiz 'Çanakkale geçilmez' dediler ama düşmana geçilmez dediler. Yoksa 'Çanakkale karadan da denizden de havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak' dedik, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. GESTAŞ'ı devreye soktuk. Yolları yaptık, havaalanını açtık bir tek denizin üzerinden, karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık."

Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2017'de Lapseki'de temelini attıklarını anımsatarak "2023, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına planlanmıştı. Az önce bakanımız 2022'de 18 Mart'ta projenin tamamlanacağını söyledi. Bu büyük bir müjde, büyük bir haber. Çanakkale'miz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

- "Mühendislik harikası bir iş yapıyoruz"

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Necmettin Halil Onan'ın yazdığı dörtlüğün herkesin dikkatini çektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizler de bu topraklara her gelişimizde gazi ve şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin 'Allah-u ekber' nidalarıyla kurtardıkları bu mübarek toprakları dünyanın en güzel ülkelerinden biri haline getirmek için işçilerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz canla başla çalışıyor. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan bu şaheser köprüyü ülkemize, milletimize kazandırıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la 9 ay önce buraya geldiğimizde aynı gün kahramanlarımız Afrin'de bir destan yazmıştı. O gün yıllardır kördüğüm olan Çanakkale Köprüsü'nün de artık yapımına başlanmıştı. Bugün harç dökmeyeceğiz, kazma vurmayacağız. Artık mühendislikte yeni yöntemler var. Mühendislik harikası bir iş yapıyoruz. Yapılan bu temeli bir anlamda denize indiriyoruz."

Denize indirilen blokun sıradan bir iş olmadığını vurgulayan Yıldırım, "54 bin ton biri, 50 bin ton biri, her biri 20 metre yüksekliğinde ve bir futbol sahası büyüklüğünde bir temelden bahsediyoruz. Burada önce karada havuz yapıldı, orada imalatı yapıldı ve şimdi de denize indirilecek." dedi.

- "Son 15 yılda 5 geçiş"

Binali Yıldırım, Çanakkale'ye yapılan köprünün uzunluğunun, bağlantılarıyla beraber 5 kilometreyi bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Açıklığı 2023, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını temsil ediyor ve şu ana kadar yapılmış köprüler içinde, iki kolon arasındaki mesafesi en uzun olan köprü. Bu bir ilk, ilkler de bize yakışır, Türkiye'ye yakışır. Biz zaten ilkleri yapan bir iktidarız. 2002 yılından itibaren yaptığımız yatırımlar ile devletimize bölgesinde ve dünyada itibarını yükselten bir gururu hep beraber yaşattık. Bölünmüş yollar, demir yolları, hızlı trenler, havalimanları, metrolar, demir limanları, şehir hastaneleri say say bitmez. Bu eserleri ülkemize, insanımıza kazandırdık. Marmara'nın kuzeyiyle güneyini yani Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1, Osmangazi Köprüsü 2, Avrasya Tüneli 3, Marmaray 4, beşincisi de 1915 Çanakkale Köprüsü. 5 noktada iki kıtayı son 15 yılda birbirine bağladık. Daha önce iki tane vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yani 80 yılda boğazlarda Marmara'da iki tane geçiş, son 15 yılda 5 geçiş. İşte yapılan hizmetin büyüklüğü burada açıkça ortaya çıkıyor."

- "Onlar birer nostalji olacak"

"3 yıl sonra inşallah 2022'de 'deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor' radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak." diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale Boğazı'nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini söyledi.

"Dur kalk"larla bir saati bulan geçişin daha kısa sürede gerçekleşeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı'nda düşmana boğazı dar eden, 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdat bugün bu düzenlenen töreni görseydi, evlatlarıyla gurur duyardı. Onlar da bizden Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuzların yaptığı gibi milletimizin göğsünü kabartacak, medeniyetimizi güçlendirecek eserler beklediler. Biz onların ruhunu muazzez ettik ve bu eserleri yaptık. 18 Mart 2022 tarihinde açılışı da hep beraber inşallah büyük bir gururla, büyük bir sevinçle, heyecanla Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapacağız. Bu günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada yapılan sadece bir köprü değil, teknoloji harikası dev bir eser."

- "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunun son hızla devam ettiğini belirterek söz konusu otoyolun bu sene bitmeye yakın duruma geleceğini kaydetti.



Osmangazi Köprüsü'nün inşasının tamamlandığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"İzmir-İstanbul arası 8 saatten 2 saat 50 dakikaya iniyor. Buradan da Avrupa'dan veya Ege Bölgesi'nden, İzmir'den, Muğla'dan, Denizli'den, Aydın'dan gelenler artık İstanbul'a, Bursa'ya gitmeden direkt gurbetçilerimiz buradan direkt Edirne'den memleketlerine ya da memleketlerinden tekrar Avrupa'ya gidip gelecekler. Bu yolun başka bir özelliği İstanbul'un havalimanı, Kuzey Marmara otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile devam eden Marmara'nın yeni bir geniş çevre yoludur. Trakya, Marmara Bölgesi'ndeki bütün vilayetler daha kolay ulaşılır hale gelecek. Bölge ticareti, turizmi daha da artacak. Bu işlerin hepsi çalışarak oluyor. Lafla değil, icraatla oluyor. Biz kendimizi icraatla anlatıyoruz. İcraatlar konuşuyor, bizim konuşmamıza lüzum yok. Yaptıklarımız konuşuyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."



Yıldırım, 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirterek 6 bin kilometreden aldıklarını 26 bine çıkardıklarını söyledi.

Bu yollar sayesinde vatandaşların ömrünün yollarda geçmediğini ifade eden Yıldırım, kazalarda daha az can kaybı yaşandığını, daha çok ticaret yapıldığını anlattı.

Şehirler arasındaki mesafenin, bölünmüş yollar sayesinde ortalama 1,5 saat kısaldığına dikkati çeken Yıldırım, "İki komşu şehir arasındaki ticaret yüzde 40 arttı. Kazalarda şehirler arası yollarda can kayıpları yüzde 62 azaldı. Artık dağlarda mahsur kalma yok. Ilgaz, Zigana, Ovit birer destan oldu. Dünyanın sayılı tünelleri burada. Son 15 yılda yapılan tünellerin uzunluğu 350 kilometreyi aştı." dedi.



- "En büyük madalyamız olacak"



Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadirbilirlik böyle bir şey. Önemli olan bütün bu yapılanların nasıl yapıldığını hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Onun için teşekkür ediyorum. Bu ülkeye güvenen bu ülkenin geleceğine inanan bu dörtlü Kore ve Türk ortaklığı, devlet ve özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir, güzel bir projedir. Türkiye üzerinde ileri geri, yalan yanlış, ekonomimiz üzerinde birçok tezviratlar yapılırken, 2 milyar avronun üzerinde 15 yıllık uygun şartlarda krediyle bu proje yürütmektedir. Yüklenici gruba teşekkür ediyoruz. Gayet hızlı ve titiz bir çalışmayla projeyi vaktinden önce tamamlayacaklar. Bu eserler, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına giderken, evlatlarımıza, gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük madalyamız, en büyük nişanımız olacaktır. Projede emeği geçenlerin emeğine sağlık. Milletimiz adına milletimize, ülkemize bu eserleri kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bu duygularla yeni bir aşamasını tamamlamakta olduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, Çanakkale'mize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, eski bakan ve milletvekilleri ile köprünün yapımını üstlenen firmalarının yöneticileri katıldı.

(Bitti)



