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Fırtınanın fındık ürününde hasara yol açtığı iddiası

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Allah'a şükür kışı da zirai don yaşamadan atlattık derken, fındığı fırtına vurdu. Dün gece güneybatı yönünden esen kuvvetli lodos rüzgarı fındığı döktü"

Fırtınanın fındık ürününde hasara yol açtığı iddiası
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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece etkili olan fırtınanın fındık bahçeleri ve mahsulde hasara yol açtığını bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, gece boyunca saatteki hızı 80-90 kilometreyi bulan fırtınanın, Giresun merkez ile Bulancak, Piraziz ve Keşap ilçelerinde etkili olduğunu belirtti.

Bahçelerde kuvvetli rüzgarın fındık dallarında kırılmalara, olgunlaşmaya başlayan fındık çotanaklarında da hasara yol açtığını vurgulayan Karan, oluşan hasarın boyutunun TARSİM ile Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yapılacak tespitlerin ardından netleşeceğini ifade etti.

Fındık tarımında ürün sigortasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yapan Karan, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür kışı da zirai don yaşamadan atlattık derken, fındığı fırtına vurdu. Dün gece güneybatı yönünden esen kuvvetli lodos rüzgarı fındığı döktü. Çoğu bahçede fındık dalları kırıldı ve olgunlaşma evresinde olan fındık çotanakları döküldü. Ürününü doğal afetlere karşı devlet destekli tarım sigortası kapsamında güvence altına alan üreticilerimizin zararları, yapılacak olan tespitlerin ardından ödenecektir. Ancak sigorta yaptırmayan üreticilerimiz mağduriyet yaşayacaktır. Temennimiz rekolteyi etkileyecek bir hasar meydana gelmemiş olmasıdır."


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FırtınaGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan
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