FİSKOBİRLİK Olağan Genel Kurulu

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Lütfi Bayraktar oldu.

FİSKOBİRLİK'in 80. Olağan Genel Kurulu, Giresun Entegre Fındık İşleme Tesisi Sosyal Tesisi'nde yapıldı.

Mevcut başkan Lütfi Bayraktar başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimde, 138 delegeden 124'ü oy kullandı.

Bayraktar, 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 123 oy alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada tüm delegelere teşekkür eden Bayraktar, TMO'dan teminat karşılığı 10 bin ton fındık alacaklarını söyledi.

Bayraktar, ürün alımına 23 Ocak'ta başlandığını, ürün bedellerinin yüzde 8 faizle 6 aylık ve 1 yıllık vadelerde ödeneceğini bildirdi. Lütfi Bayraktar, şöyle devam etti:

"Planladığımız değere ulaşmadığı sürece piyasaya fındık sürmeyeceğiz. Buradan tüm piyasaya ilan ediyorum, gerekirse bu fındığı almam, bu fındığı piyasaya peşkeş çekmem. Net söylüyorum arkadaşlar. 'Efendim sıkıştık, siz gelin alın.' demem. O yüzden de arkadaşlara, 'Kendinizi ayarlayın, bu fındıklardan ben satın demeden 1 kilo satmayacaksınız.' dedim. Çünkü piyasa şu anda şöyle algılıyor meseleyi, FİSKOBİRLİK mağdur, sıkıntılı... Gerekirse bu fındığı almam ama planladığımız değeri bulmadan da satmayacağız."

Fındık fiyatının pazarda yükseldiğini, bu nedenle 10 bin ton fındıktan kurum olarak kar edeceklerini dile getiren Bayraktar, TMO'dan aktarılan ürünün de Birliğe ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

- "Bu kurum batarsa 600 kişi işsiz kalır"



Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in önemine işaret ederek, "FİSKOBİRLİK milletin kurumu. Dolayısıyla bu kuruma millet adına sahip çıkmak lazım. FİSKOBİRLİK'e yeterince sahip çıkılmıyor. Bu kurum var olma savaşı veriyor ama maalesef yalnız. Bu kurum batarsa 600 kişi işsiz kalır. Giresun bölgesinde 750 kişi çalıştıran kaç firma var?" dedi.

Devletin fındık alımını birlik üzerinden yapması gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Bu bölgede TMO mu alsa üretici daha çok memnun olur, FİSKOBİRLİK mi? Tabii ki FİSKOBİRLİK. Deniyor ki, 'Yasal müsaitlik yok'. Doğru değil, müsaitlik var, zaten örnekleri de var. 2006 yılında TMO ile FİSKOBİRLİK protokol yaptı, TMO adına fındık aldık." diye konuştu.

Bayraktar, fındık piyasasında tekel olduğu için istikrarlı bir fiyat politikasının oluşamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Serbest piyasa varsa bu sene fındık fiyatının çakılı kalmaması lazımdı. Beni tanıyanlar bilir. Makul, istikrarlı bir fiyat politikasından yanayım. Üreticimin de sanayicimin de bilmesi lazım fiyatı. Sanayici yarın fındık fiyatının ne olacağını bilemiyor, ben de bilmiyorum. Benim gardımı alamadığım, tahmin edemediğim, sanayicinin tahmin edemediği bir piyasayı üretici tahmin edebilir mi? Bir gün 3, bir gün 5, bir gün 10 lira... Bu kurumun başkanıyım, ben bile bilemiyorum fiyatın ne olacağını. Bu meselede nasıl tekel olmaz? Türkiye'de yüzde 100 tekel vardır."

FİSKOBİRLİK'in iyi yolda olduğunu, bu sürecin hızlandırılması için kurum içinden de destek görmesi gerektiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizim de kendimize dönmemiz lazım. 50 kooperatifimizin faaliyet gideri son 8 yılda 80 milyon lira. Kendine yeten kooperatifler belli oranda. Hele bazıları kendisine hiç yetmiyor. FİSKOBİRLİK geçmişe göre kat kat daha iyi. Bu bir çaba, bir emek karşılığı. Bu emeğe katılan arkadaşlarınız var içinizde ama buraya hiç uğramayan arkadaşlar da var. El birliği, güç birliği olmazsa bu işler tek başına olacak değil. Bu anlamda destek istiyorum."

Genel Kurula CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun da katıldı.



