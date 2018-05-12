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FİSKOBİRLİK'ten “Dünya Çiftçiler Günü“ mesajı

- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "Toplumumuzun her kademesinde saygınlığı hak eden çiftçilerimizin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için FİSKOBİRLİK olarak çaba ve gayretlerimiz sürmektedir"

FİSKOBİRLİK'ten “Dünya Çiftçiler Günü“ mesajı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, toplumun her kademesinde saygınlığı hak eden çiftçilerin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için FİSKOBİRLİK'in çaba ve gayretlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Bayraktar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin gıda ihtiyacının karşılanmasının yanında yetiştirdiği ürünlerini ihraç ettirerek ekonomiye can veren cefakar, fedakar, paylaşımcı ve emektar çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.
Sadece Türkiye değil dünyadaki tüm çiftçilerin dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın baştacı olduğunu belirten Lütfi Bayraktar, "Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer ve sevgisini katan, elde ettiği gelire kanaat ederek onuruyla yaşam tarzını benimseyen ve toplumumuzun her kademesinde saygınlığı hak eden çiftçilerimizin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için FİSKOBİRLİK olarak çaba ve gayretlerimiz sürmektedir." ifadesini kullandı.
Bayraktar, yenilen ve içilen tüm gıdalarda çiftçilerin hakkı ve alın teri olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin gelişmesinde, ekonominin büyümesinde, üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılmasında, refah seviyemizin yükselmesinde, sağlıklı ve güvenli gıda temininde, her türlü zorluğa rağmen alın terini dökerek tarladan soframıza en güzel ürünü gönderen kıymetli çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü FİSKOBİRLİK adına kutluyorum." görüşünü paylaştı.

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GiresunFİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BayraktarDünya Çiftçiler Günü
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