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FİSKOBİRLİK TMO'dan gelecek 10 bin ton fındığı bekliyor

- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Kısa zamanda kararnamenin hazırlanarak yayımlanmasını ve ardından da 10 bin ton fındığın Birliğin kullanımına sunulmasını bekliyoruz"

FİSKOBİRLİK TMO'dan gelecek 10 bin ton fındığı bekliyor
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GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in TMO'nun depolarından 10 bin ton fındık aktarılarak desteklenmesi kararına ilişkin, "Kısa zamanda kararnamenin hazırlanarak yayımlanmasını ve ardından da 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'in kullanımına sunulmasını bekliyoruz." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" açıklamasını hatırlattı.

10 bin ton fındığın Birliğin desteklenmesi ve güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölge milletvekilleri ve TMO yetkilileriyle bir araya geldik. Henüz süreçle ilgili net bir takvim yok. Aktarım için kararname çıkarılmalı. Bu konudaki temaslarımız sürüyor. Kısa zamanda kararnamenin hazırlanarak yayımlanmasını ve ardından da 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'in kullanımına sunulmasını bekliyoruz."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak 2018 ürünü fındık alımına devam ettiklerini de dile getirdi ve alımların tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.


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FındıkFındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİKSOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BayraktarTMO
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