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FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerimizde yeni sezon fındık alımına başladık. Kurum olarak tüm üreticinin fındığına talibiz." dedi.

FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı

ORDU (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımına başladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren fındık alımı yapan FİSKOBİRLİK'in 2017 ürünü için de piyasaya girdiğini belirtti.

FİSKOBİRLİK'in yeni sezon fındık alımına dün başladığını ve ilk alımı bugün gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayraktar, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da tüm depolarını üreticilere açtıklarını dile getirdi.

Bayraktar, serbest piyasada oluşan fiyatın üzerinde alım gerçekleştirdiklerini kaydederek, "FİSKOBİRLİK'i tercih eden üreticilerimizin cebine fındığın randımanına göre kilogramda 10 ile 50 kuruş arasında fark yansıyacak. Bu da üreticilerimiz adına çok ciddi rakam." dedi.

Birliklerini tercih eden üreticilere en kısa zamanda ödemelerini yaptıklarını belirten Bayraktar, "Sabahtan fındık getiren üreticimize öğleden sonra, öğleden sonra fındık getiren üreticimize ise bir sonraki gün öğle vaktine kadar ödemelerimizi mutlaka yapıyoruz. Hiçbir üreticimiz bundan yana tereddüt yaşamasın." diye konuştu.

21 Ağustos'tan itibaren de Batı Karadeniz'de alımlar başlayacak

Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde yeni sezon fındık alımına başladıklarını, kurum olarak tüm üreticinin fındığına talip olduklarını ifade eden Bayraktar, 21 Ağustos'tan itibaren de Batı Karadeniz illerinde fındık alımına başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Muhabir: Hayati Akçay

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