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Fitch, Endonezya’nın "görünümünü" pozitife çevirdi

- Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Endonezya’nın “BBB-” seviyesindeki uzun vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının teyit edildiği kaydedildi

Fitch, Endonezya’nın

LONDRA (AA) –Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Endonezya’nın kredi notunun teyit edildiğini, not görünümünün ise pozitife yükseltildiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Endonezya’nın “BBB-” seviyesindeki uzun vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise durağandan pozitife çevrildiği kaydedildi.

Not görünümünün yükseltilmesine gerekçe olarak ülkenin düşük seviyedeki kamu borcu ve olumlu büyüme görünümü gösterildi. Endonezya’nın “BBB” kategorisinde değerlendirilen diğer ülkelere kıyasla dış pozisyonunun daha zayıf olduğu, bunun da ülkeyi piyasa algısındaki değişimlere karşı kırılgan hale getirdiği de belirtildi.

Açıklamada Endonezya’nın son yıllarda ekonomik büyümesinin hız kesmesine rağmen aynı kategorideki diğer ülkelere göre büyümede daha güçlü olduğu vurgulandı.

Endonezya’nın son beş yıl içerisindeki ortalama büyümesinin yüzde 5,3 seviyesinde olduğu, “BBB” kategorisindeki diğer ülkelerin ise aynı dönemde ekonomik büyüme ortalamasının yaklaşık 3,2 seviyesinde kaldığı vurgulanan açıklamada ülkenin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5,1, gelecek yıl yüzde 5,4, 2018 yılında da yüzde 5,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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