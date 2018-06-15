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Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün...

Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayan unsurlar arasında düşük ekonomik büyüme, büyük kamu borcu ve yüksek eşitsizlik seviyesi gösterildi.

Öte yandan açıklamada, Güney Afrika'nın olumlu borç yapılandırması, sağlıklı bankacılık sektörü ve güçlü kurumlarına dikkat çekildi.

Güney Afrika'da cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2017'de yüzde 2,5 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın 2019'da yüzde 3,6 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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