Fitch, Kanada'nın kredi notunu teyit etti

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kanada'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.



Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kanada'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Kanada ekonomisinin çeşitliliğine ve yüksek gelirine işaret edilen açıklamada, siyasi istikrar ve kurumların gücü sayesinde genel ekonomik çerçevenin kuvvetli kalarak düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme sağlandığı vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, ABD ile Kanada arasında artan ticaret gerginliği ve devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri ele alındı.

ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği belli başlı ürünlere gümrük vergisi uygulamasının şu ana kadar üstesinden gelinebilir bir durum olduğuna yer verilen açıklamada, ABD'nin NAFTA'dan çekilmesi durumunda ise bunun Kanada'da uzun süren bir ekonomik durgunluğa neden olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ile Kanada arasındaki ticaretin yaklaşık yarısının NAFTA kapsamında gerçekleşmediği bilgisine de yer verildi.