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Fitch Ratings, Arjantin'in not görünümünü düşürdü

- Mali konsolidasyon ve finansman erişimine yönelik belirsizlikler nedeniyle Arjantin'in not görünümü "durağandan", "negatif"e düşürüldü

Fitch Ratings, Arjantin'in not görünümünü düşürdü
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WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin'in "B" seviyesindeki kredi notunu teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in kredi görünümünün düşen ekonomik faaliyetlerin yanı sıra mali konsolidasyon ve finansman erişimine yönelik belirsizlikler nedeniyle "durağandan", "negatif"e indirildiği bildirildi.

Ülke ekonomisinin 2018'de yaşanan makroekonomik istikrarsızlık nedeniyle zayıfladığı ve aşağı yönlü risklerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "2019'dan sonra ilave mali konsolidasyona, ekonomik toparlanmaya ve dış piyasa erişimine yönelik beklentiler muğlak ve seçim sonuçlarına bağlı." ifadelerine yer verildi.

Fitch Ratings, açıklamasında ayrıca Arjantin ekonomisinin enflasyon ve güven kaybı nedeniyle bu sene yüzde 2,7 ve gelecek sene yüzde 1,7 daralmasının beklendiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinFitch RatingsKredi Notu
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