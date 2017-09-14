Fitch Ratings Küresel Ülke Reytingleri Konferansı

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble, Türkiye'de üçüncü çeyrekte büyüme verilerinin daha güçlü olacağını bildirdi.

Gamble, Londra’da düzenlenen Fitch Ratings'in Küresel Ülke Reytingleri Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de Kasım 2019'dan önce erken seçim beklemediklerini ifade ederek, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını da öngörmediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin dirençli olduğunu vurgulayan Gamble, "Türkiye'de üçüncü çeyrekte büyüme verileri daha güçlü olacak. Konjonktürel tedbirler büyümede toparlanmayı destekliyor. Türkiye'nin mali tedbirleri güçlü ve hareket alanı mevcut." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye’nin bu yılın sonunda yüzde 4,7 büyümesini bekliyoruz”





Paul Gamble, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,7, gelecek yıl ve 2019'da yüzde 4,1 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediklerini söyledi. Türkiye’nin gelişmeler karşısında hızlı tedbirler alabildiğini belirten Gamble, "Dış koşullar değiştiğinde nasıl karşılık vermek gerektiğine ilişkin olarak Türkiye'den alabileceğimiz dersler söz konusu." dedi.

Enflasyonun çift hanelerde olduğunu hatırlatan Gamble, enflasyonun yüksek seyretmesinin en büyük sebeplerinden birinin para birimindeki değer kaybı olduğunu söyledi. Gamble, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 10,7, 2018'de yüzde 8,4, 2019'da ise yüzde 7,4 seviyesinde olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gamble, AB ile ilişkilerdeki olumsuz gelişmelerin makroekonomik veriler üzerinde de etkili olabileceğini söyledi.

Gamble, gelecek dönemde Türk bankalarının döviz erişimini sürdüreceğine inandığını belirtti.





- "Türkiye’nin kamu finansmanı benzerlerine göre güçlü"





Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble, Türkiye’nin kamu finansmanında son dönemde bir miktar zayıflama görüldüğünü fakat benzerlerine kıyasla güçlü görünüm sergilediğini kaydetti.

Gamble, "Merkez Bankası'nın alışılmışın dışında politikası Türk lirası üzerindeki baskıyı azaltıyor. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı fazla fakat borç çevirme seviyesi dirençli." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin reytingini önümüzdeki dönemde olumlu ve olumsuz etkileyebilecek unsurlara değinen Gamble, şunları kaydetti:

"Dış hassasiyetleri azaltacak yapısal reformların uygulanması, makroekonomik verileri destekleyecek politik ve güvenlik ortamı reytingi pozitif etkileyen unsurlar arasında. Dış finansman hassasiyetlerinden kaynaklı gerilimin artması, (olası) zayıf kamu finansmanı, politik ve siyasi güvenlik ortamında olası bir bozulma reytingi olumsuz etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor."

Gamble, Türkiye’nin GSYH verilerini kullandıklarını belirterek, "Çünkü kendi GSYH verilerimizi edinme gibi bir yolumuz yok. Bu verileri kullanmakta rahatız. Büyüme verilerine ilişkin gerekli özeni gösterdik." diye konuştu.