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Fitch Ratings, Venezuela'nın kredi notunu düşürdü

- Fitch Ratings, Venezuela'nın kredi notunu temerrüt ihtimalini gerekçe göstererek 'CCC'den 'CC'ye indirdi

Fitch Ratings, Venezuela'nın kredi notunu düşürdü

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Venezuela'nın kredi notunu temerrüt ihtimalinin yükseldiği gerekçesiyle 'CCC'den 'CC' ye düşürdü.

Fitch Ratings'tan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın kredi notunun temerrüde düşme ihtimalinin yükseldiği gerekçesiyle 'CCC'den 'CC' ye indirildiği bildirildi.

Not indirimine, "Venezuala hükümetinin temerrüde düşmesinin, ABD yönetiminin 25 Ağustos'ta uygulamaya başladığı ek ekonomik yaptırımlar nedeniyle muhtemel hale gelmesi" gerekçe gösterildi.

Yeni yaptırımların ABD'de faaliyet gösteren finans kuruluşlarının, Venezuela hükümeti veya kamu kontrolündeki petrol şirketi PDVSA'yla ilişki kurmasını yasakladığı kaydedilen açıklamada, yaptırımların ülkedeki likidite açığını büyüteceğine işaret edildi.

Ayrıca, Venezuela'daki siyasi ortamın ve komşularla ilişkilerin, Kurucu Meclisin kurulmasının ardından kötüleştiği belirtilirken, "Bu sürecin sonuçları, ABD'nin yaptırımlarıyla birlikte ülkedeki siyasi belirsizlikleri derinleştirebilir, ekonomik krizi güçlendirebilir, siyasi kutuplaşmayı artırabilir ve toplumsal gerilimi tırmandırabilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fitch analistlerinin geçen sene yüzde 18,6 daralan ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 daha küçülmesinin beklediğini vurgulandı.

Fitch Ratings'in reyting çizelgesinde 'BBB-' ve altındaki notlar, "yatırım yapılamaz" ya da "çöp" seviye olarak değerlendiriliyor.

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