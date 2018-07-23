Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi bilim teknoloji dünya
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Fitch Ratings'den küresel bankacılık değerlendirmesi:

- "Bankalar içerisinde halen 'negatif' görünüme sahip banka sayısının 'pozitif' görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın 'durağan' görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olması, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geliyor"

Fitch Ratings'den küresel bankacılık değerlendirmesi:

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiğini duyurdu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi reytingleri artırılan banka sayısının 26 ile notu düşürülen 21 bankanın üzerinde olduğu, bu durumun 2014'ün ilk yarısından bu yana ilk kez gerçekleştiği kaydedildi.

Küresel bankaların kredi notlarındaki genel artışta Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki not artışlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen bankaların ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney Amerika’daki gelişen piyasa ülkelerinde, Orta Doğu ve Afrika’da yer aldığı bildirildi.

Bu durumun ağırlıklı olarak gelişen piyasalarda devam eden negatif bankacılık trendinin bir yansıması olduğu vurgulanan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen toplam banka sayısının yarısından fazlasını Brezilya ve Bahreyn’deki bankaların oluşturduğu, bunun da söz konusu piyasalardaki zayıf faaliyet ortamı ve bankaların bağlı bulunduğu yabancı bankalar ya da otoriteler tarafından desteklenme becerisinin azalmasının bir yansıması olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen bankalar içerisinde "durağan" kredi notuna sahip olanların toplam içerisindeki oranının yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında "pozitif","negatif" ve "negatif izleme" görünümüne sahip bankalar arasında dengelenmenin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fitch RatingsGelişen PiyasalarIngiltereKüresel BankaLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5