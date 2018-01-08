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Fitch'ten küresel görünüm değerlendirmesi

- Fitch Ratings, küresel kredi görünümünün finansal krizden bu yana en olumlu halinde olduğunu belirtti

Fitch'ten küresel görünüm değerlendirmesi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel kredi görünümünün finansal krizden bu yana en olumlu halinde olduğunu bildirdi.
Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, küresel kredi görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, küresel kredi görünümünün finansal krizden bu yana en olumlu halinde olduğu belirtilerek, ultra destekleyici parasal politikaların hafiflemesi ve artan faiz oranlarının finansman maliyetini artırmasıyla gelecek dönemde kredi kalitesinin zayıflayabileceği uyarısında bulunuldu.
Küresel reytinglerin ülke, şirket ve finansal kurumlar dahil olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan piyasalar için olumlu bir seyir izlediği kaydedilen açıklamada, küresel reytinglere ilişkin olumlu beklentide itici unsurların; ekonomik büyüme, destekleyici para politikaları ve istikrarlı emtia fiyatları olduğu vurgulandı.

- Küresel büyümenin 2018 sonunda yüzde 3,3 seviyesine yaklaşması bekleniyor

Küresel ekonomik büyümenin artan yatırımların etkisiyle 2018 sonunda yüzde 3,3 seviyesine yaklaşmasının beklendiği bildirilen açıklamada, küresel ekonomik büyümenin 2018 sonrasında para politikalarının sıkılaşmasıyla daha ılımlı bir hal alabileceği, gelişen piyasalardaki şirketlerin gelecek dönemde olası sermaye çıkışlarından etkilenebileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Kredi Piyasası Araştırma Direktörü Monica Insoll, "Şu anda reyting görünüm eğilimi en olumlu seyirde. Pozitif görünüme sahip reytinglerin sayısı negatif olanlardan daha fazla." ifadelerini kullandı.
Insoll, para politikasında devam eden daralmaya ek olarak artan küresel politik belirsizliklerin gelecek dönemde reytingler için zorluk oluşturabileceğini kaydetti.

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LondraKüresel EkonomiKredi DerecelendirmeFitch Ratings
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