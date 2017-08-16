Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Fitch, TÜPRAŞ'ın görünümünü yükseltti

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) negatif olan görünümünü "durağan"a yükselttiği bildirildi.TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer...

Fitch, TÜPRAŞ'ın görünümünü yükseltti

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) negatif olan görünümünü "durağan"a yükselttiği bildirildi.

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uzun vadeli yabancı para cinsinden ve yerel para cinsinden notunun "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit edildiği belirtildi.

Şirket açıklamasında, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 16 Ağustos 2017 tarihinde TÜPRAŞ'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit ettiğini ve 'negatif' olan görünümü ise 'durağan'a yükselttiğini bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fitch RatingsKredi NotuTÜPRAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5