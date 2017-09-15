Fitch Türkiye ile ilgili tahminlerini yeniden değerlendirecek

LONDRA(AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ikinci çeyrek verilerinin çok iyi geldiğini, bu rakamların ilk çeyrekte iyi olan büyüme verilerini takip ettiğini belirterek, Türkiye’de hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirlerin ekonomi için faydalı olduğunu gördüklerini söyledi.

Gamble, "Bu tedbirlere bazı unsurlar mali teşvik şeklinde, Kredi Garanti Fonu yoluyla oldu. Türkiye’de 3'üncü çeyrek büyümesinin de güçlü olmasını bekliyoruz. Türkiye, dış koşullardaki iyileşmeden yararlanıyor. Avro Bölgesi’nin net bir şekilde büyümesini artırdığını görüyoruz. Bu nedenle 3'üncü çeyrek büyümesi güçlü olacak. Fakat aslında 3'üncü çeyrekten sonrasına bakıyoruz. Çünkü uygulanan teşviklerin birçoğu zamanla sınırlı. Yılın sonuna doğru teşviklerin gevşemeye başladığını görebiliriz." şeklinde konuştu.

Gelecek yıldan itibaren ekonomide bir miktar yavaşlamanın görülmesinin beklendiğini kaydeden Gamble, "Türkiye’nin büyümesini benzer seviyede değerlendirdiğimiz diğer ülkeler ile kıyasladığımızda, büyümenin görece güçlü olduğunu görüyoruz. Beklentimiz, bu yılın sonunda ekonominin yüzde 4,7, gelecek yıl ise yüzde 4,1 seviyesinde büyüme kaydetmesi." dedi.

Gamble, son dönemde birçok uluslararası finans kuruluşunun Türkiye’nin büyüme tahminlerini artırmasına ilişkin olarak da, "Haziran ayında Türkiye’ye ilişkin büyüme öngörümüzü kapsamlı bir şekilde artırdık. Türkiye’ye ilişkin bu yıl için büyüme tahminimizi yüzde 2,4’ten yüzde 4,7’ye çıkardık. Veriler beklediğimizden daha güçlü geldi. Önümüzdeki haftalarda kilit önemdeki küresel tahminlerimizi yeniden değerlendireceğiz. Güçlü performansının ışığında Türkiye’ye de bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcıların algısı Türkiye’ye yöneldi"

Paul Gamble, Türkiye’nin büyüme performansını değerlendirirken, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye’nin büyüme açısından direnç gösterdiği görülüyor. Dışsal pozisyon açısından ise kur üzerinde darbe girişiminin ardından ve geçen yılın son çeyreğinde baskı gördük. Küresel yatırım algısında değişim gözlemledik. Buna karşılık olarak Merkez Bankası parasal sıkılaştırma yoluna gitti. İnsanlar makroekonomik ve politik ortam açısından daha rahat hissetmeye başladı. Bütün bunların yanı sıra yatırımcıların algısı Türkiye’ye yöneldi. Türkiye net bir şekilde direnç gösterdi."

"Enflasyon gelecek yılın sonunda yüzde 8'in altına inebilir"

Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Gamble, Türkiye’de enflasyonun gelişen ekonomiler ve kendi reyting grubundaki diğer ülkeler ile kıyaslandığında yüksek olduğunu belirterek, "Şu anda hem manşet hem çekirdek enflasyon çift hanelerde. Bunun büyük ölçüde para birimindeki değer kaybının yansıması olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de enflasyonun bu yılın sonundan itibaren düşeceğini düşünüyoruz. Kur seviyesinde daha istikrarlı bir görünüm farzediyoruz. Enflasyon gelecek yılın sonunda yüzde 8'in altına inebilir." diye konuştu.

MUhabir: Gökhan Kurtaran