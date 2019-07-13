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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

- Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi
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BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.
Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fitch RatingsKredi NotuTürkiye
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