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Fitch Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

- Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "CCC" seviyesinden "B-" seviyesine yükseltildiği bildirildi

Fitch Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

ATİNA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu yükseltti, görünümü ise "pozitif" olarak açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "CCC" seviyesinden "B-" seviyesine yükseltildiği bildirildi.

Not artışına gerekçe olarak, kamu borcunun sürdürülebilirliğinin iyileşeceği öngörüsü, ekonomide büyüme beklentisi ve azalan politik riskler gösterildi.

Kurtarma paketi programı kapsamında ülkenin kreditörlerinin 8,5 milyar avroluk yeni kredi dilimini serbest bıraktıkları anımsatılarak, taraflar arasındaki uzlaşmanın ekonomik riskleri azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, "pozitif" görünüme ilişkin ise üçüncü gözden geçirme sürecinin istikrarsızlık yaratmadan tamamlanmasının ardından Yunanistan'ın kamu borcunun Avro Grubu tarafından 2018'de hafifletilmesinin beklendiği kaydedildi.

Yunanistan ekonomisinin 2017'de yüzde 1,6 ve 2018'de yüzde 2,1 büyüyeceği tahmininde bulunulan açıklamada, ülkedeki işsizlik oranının azalmasına ve özel sektöre yönelik borçların düşürülmesine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki Yunan hükümetine yönelik siyasi risklerin zayıfladığı, zorlu kemer sıkma önlemlerini meclisten geçiren hükümetin erken seçime gitme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesine yer verildi.


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