Fitch'ten İngiltere uyarısı

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimin sonucunun ülkede siyasi belirsizliği artırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimin ardından tek başına hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekili sayısının gerisinde kalan ve azınlık hükümeti kurmaya karar veren Muhafazakar Parti lideri Başbakan Theresa May hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Seçim sonucunun ülkedeki siyasi birlik ve bir sonraki hükümet üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekilen açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ve bunun mali etkilerinin de seçim sonucundan etkileneceği vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan May'in Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğiyle azınlık hükümeti kurmasının beklendiği, yakın zamanda ülkede yeni bir seçimin mümkün olduğu belirtildi.

Seçim sonucunun ülkede daha gevşek mali politikalar görülmesi ihtimalini yükselttiğine işaret edilen açıklamada, Muhafazakar Partinin bütçe dengesini tahminen 2020'lerin ortasında yakalamayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki siyasi gelişmeler ve ekonomik büyümeye dair görünümün yakından takip edileceği, İngiltere'nin kredi notunun bu faktörlere göre değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

5 Mayıs'ta İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinde teyit eden ve görünümünün "negatif" olduğunu bildiren Fitch, ülkeye dair bir sonraki kredi notunu 27 Ekim'de açıklayacak.



