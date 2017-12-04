Fitch'ten küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirme

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2018 yılında küresel ekonominin güçlü büyüme seyrini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, küresel ekonomik büyümenin bu yıl sonunda yüzde 3,2, gelecek yıl sonunda ise yaklaşık 3,3 seviyesinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Pozitif küresel büyüme ortamında enflasyonun düşük olmasının akomodatif küresel para politikasının devam etmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerde finansal koşulların destekleyici olduğu, yatırım döngüsünün ise güçlendiği vurgulandı.

Sıkı para politikasının tüketici güvenini güçlendirdiği ve hane halkı harcamalarını da artırdığına dikkati çekildi.

ABD'de vergi indirimlerinin ardından gelecek yıl ekonomik büyümenin ve özel sektör yatırımlarının artmasının beklendiği kaydedildi.

ABD ekonomisinin bu yıl sonunda büyüme beklentisinin yüzde 2,1’den yüzde 2,3'e çıkarıldığı kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin son dönemde genel trendin üzerinde gerçekleştiği, 2018 yılında bölgede büyüme görünümünün daha güçlü seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada Avro Bölgesi’nin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 1,8’den yüzde 2,2’ye yükseltildiği belirtildi.

Çin ekonomisinin ise önümüzdeki dönemde daha ılımlı seyretmesinin beklendiği, emtia fiyatlarındaki dengelenmenin gelişen piyasaları desteklediği ifade edildi.

Çin ekonomisinin 2018 yılında yavaşlama olasılığının bulunduğu, bu yıl sonunda yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen büyümenin gelecek yıl yüzde 6,4'e gerileyebileceği bildirildi.

Gelişen piyasa ekonomilerinin ise bu yılın sonunda yüzde 4,3, gelecek yıl ise yüzde 5,1 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, dışsal koşulların gelecek yıl gelişen piyasaları olumlu yönde etkilemesinin beklendiği, gelişen piyasa ekonomilerinin gelecek yıl ortalama yüzde 5,2 seviyesinde büyüme kaydedebileceği belirtildi.

İngiliz ekonomisinde ise Avrupa Birliğinden çıkış sürecine ilişkin beklentiler nedeniyle yatırımlarda yavaşlamanın görüldüğü, ekonomik büyümenin bu yıl sonunda yüzde 1,6, gelecek yıl sonunda ise yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı zamanda Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarında yükselişe neden olabileceği, bunun da merkez bankalarının politikaları için zorluk oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Küresel Ekonomisti Brian Coulton ise küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki dönem daha ılımlı bir hal alabileceğini, uygulanan parasal politikanın sıkılaşabileceği belirtti.