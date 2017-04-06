Fitch’ten küresel faiz değerlendirmesi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings küresel faiz oranlarında dikkate değer değişikliklerin olabileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Borçlular önümüzdeki birkaç sene içerisinde küresel faiz oranlarındaki değişimlere hazırlanmalı. Fitch ABD’de reel faizlerin ülkenin ekonomik büyüme potansiyeli ile daha uyumlu şekilde artmasını beklemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmasının ardından, iş piyasasında sıkılaşma riskine odaklandığı belirtilirken, faiz oranlarında normalleşmenin 2020 yılı itibarıyla sağlanmış olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ABD’de faiz oranlarındaki düşüşün geçtiğimiz 10 sene içerisinde makroekonomik bir eğilim halini aldığı, düşüşün ekonomik büyüme ve enflasyonla mantıklı şekilde açıklanamayacak kadar fazla olduğu vurgulandı.

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton ise, “Eğer ABD’de faiz oranlarının döngüsü doğruysa, bu döngünün neredeyse sonuna gelindi. ABD’de faiz oranları önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kısmen sert bir şekilde duruma uyum sağlayacaktır. Faiz oranlarında normalleşmenin 2020 yılı itibarıyla sağlanmış olmasını bekliyoruz. Fed’in finansman oranı yüzde 3,5-4 seviyesine ulaşacak.” ifadelerini kullandı.