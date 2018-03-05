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Fiyat artışları (1)

- TÜFE şubatta yüzde 0,73, Yİ-ÜFE yüzde 2,68 arttı - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,71 olarak gerçekleşti

Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,73, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,5 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,73, Yİ-ÜFE yüzde 2,68 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 3,69, geçen yılın şubat ayına kıyasla da yüzde 13,71 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,52 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,35 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,03'e düşeceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 9,48 olarak belirlenmişti.

- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:


Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,022,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,731,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 1,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 0,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 0,150,531-0,521,11 1,48 0,52 Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 0,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 -0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,2610,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,088,222,312,313,41 3,80 16,09 Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 8,217,651,712,984,8 2,87 16,37 Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 9,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10.90 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 10,346,136,61 9,465,62 3,96 15.45 Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47

(Sürecek)


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