Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,35, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,93 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,16, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,70 arttı.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'ye göre yüzde 0,45, Ocak 2018'ye kıyasla da yüzde 32,93 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,26 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,38 olarak belirlenmişti.

- Enflasyon sepeti güncellendi

Öte yandan TÜİK, TÜFE sepeti ve madde ağırlıklarını güncelledi. Buna göre, 2019'da TÜFE’de 418 madde, 895 madde çeşidi kapsanacak.

Yİ-ÜFE endeks sepeti de güncellendi.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFEAYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,062,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 1,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 0,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 -0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 10,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 10,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 8,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 9,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 10,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,30 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64