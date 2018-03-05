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Fiyat artışları (2)

- Şubatta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,57 ile sağlık grubunda gerçekleşti - Söz konusu ayda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu

Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,57 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlık grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,95, artış kaydedildi.

Şubatta aylık bazda endekste yer alan gruplardan yalnızca giyim ve ayakkabıda düşüş görüldü. Bu grupta düşüş yüzde 4,09 olarak tespit edildi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 15,66 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 13,19 ile ulaştırma, yüzde 11,77 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 11,53 ile lokanta ve oteller ve yüzde 10,88 ile eğitim izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 32'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269'unun ortalama fiyatlarında artış, 106'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler2,2410,27 Alkollü içecekler ve tütün 0,030,89 Giyim ve ayakkabı-4,0911,77 Konut 0,529,46 Ev eşyası1,2315,66 Sağlık 2,579,94 Ulaştırma0,3113,19 Haberleşme 0,22-0,13 Eğlence ve kültür 1,898,24 Eğitim 0,2010,88 Lokanta ve oteller 0,9511,53 Çeşitli mal ve hizmetler0,8210,77

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, şubatta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,90 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç(TÜFE)0,9010,49İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)0,7612,26Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE)0,4911,94İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç0,5411,37

(Sürecek)

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