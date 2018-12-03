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Fiyat artışları (2)

- Kasımda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti - Endekste bu ayda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu

Fiyat artışları (2)
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ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış kaydedildi.

Kasımda ana harcama grupları itibarıyla endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu. Ana harcama gruplarından ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,96, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 27,87 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 25,66 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,76 ile konut, yüzde 21,18 ile eğlence ve kültür izledi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler

-0,74

25,66Alkollü içecekler ve tütün 0,17 2,23Giyim ve ayakkabı 2,37 16,86Konut 0,47

24,76

Ev eşyası -2,85 32,73Sağlık 0,57

16,25

Ulaştırma -6,46 21,03Haberleşme -0,60 9,56Eğlence ve kültür -2,08 21,18Eğitim 0,02 10,20Lokanta ve oteller 0,41

20,01

Çeşitli mal ve hizmetler -0,96 27,87

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en yüksek düşüş yüzde 1,87 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

-1,53

21,57

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE

-1,48

21,21

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE

-1,87

20,72

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE

-1,45

22,01

(Sürecek)

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EnflasyonFiyat ArtışlarıKasımTÜİKTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
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