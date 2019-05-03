Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, nisanda aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış kaydedildi.

Nisanda ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,30 ile haberleşme oldu.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde yüzde 27,64 ile ev eşyası, yüzde 27,47 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile sağlık ve yüzde 19,58 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 42'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294'ünün ortalama fiyatlarında artış, 82'sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.



Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

1,40

31,86

Alkollü içecekler ve tütün

6,77

9,66

Giyim ve ayakkabı

5,36

5,91

Konut

0,37

15,31

Ev eşyası

2,65

27,64

Sağlık

0,49

19,75

Ulaştırma

1,19

12,55

Haberleşme

-0,30

10,20

Eğlence ve kültür

1,04

19,33

Eğitim

1,26

12,82

Lokanta ve oteller

1,13

19,58

Çeşitli mal ve hizmetler

1,94

27,47

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,80 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

Aylık değişim (yüzde)

Yıllık değişim (yüzde)

Mevsimlik ürünler hariç(TÜFE)

1,80

18,26

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)

1,45

16,78

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE)

1,56

16,30

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)

1,42

16,70

Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE)

1,47

20,02

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)

1,63

21,31

(Sürecek)