Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,65 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,65 ile lokanta ve otellerde görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,5, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış kaydedildi.

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1,57 ile giyim ve ayakkabı takip etti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 22,51 ile ev eşyası, yüzde 20,84 ile lokanta ve oteller ve yüzde 19,24 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler-1,6519,20Alkollü içecekler ve tütün0,0419,24Giyim ve ayakkabı-1,574,33Konut0,2613,80Ev eşyası0,5722,51Sağlık0,5719,05Ulaştırma0,4710Haberleşme0,385,3Eğlence ve kültür-0,0417,48Eğitim1,513,87Lokanta ve oteller2,6520,84Çeşitli mal ve hizmetler1,8626,88

(Sürecek)